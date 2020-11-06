منصة رابعة تفضح الإخوان: الجماعة الإرهابية تستقوي بأمريكا ضد المصريين

مع قرب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، عادت جماعة الإخوان المسلمين لتمني النفس مجددًا بأوهام العودة للمشهد السياسي في مصر، حيث إن الجماعة طالما ناشدت الرئيس الأمريكي السابق عن نفس الحزب باراك أوباما، لدعمها في مواجهة الجيش والشعب المصري، لكنها لم تستطيع التواصل مع الرئيس دونالد ترامب لإنقاذها من أزمتها، بعدما أطاحت بها ثورة 30 يونيو من حكم مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الجماعة الاستقواء على الشعب المصري، فقد شهدت منصة اعتصام رابعة المسلح خيانة جماعة الإخوان الإرهابية لمصر والشعب المصري، حيث كانت دليلا على عمالة الجماعة للخارج، والاستنجاد بأمريكا ضد المصريين بعد ثورة 30 يونيو.

وطالبت جماعة الإخوان الإرهابية من على منصة رابعة خلال اعتصام أعضائها، بتدخل الولايات المتحدة في الشأن المصري عبر رسالتهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتدخل، وتمثلت مطالبهم وقتها في قائمة تتكون من 3 مطالب، هي:

- وقف الدعم العسكرى بالكامل عن مصر.

- مطالبة الجيش المصري بالعودة تحت قيادة المعزول دون الاستجابة لرغبة الشعب.

- مطالبة الجيش المصري بالإفراج عن أعضاء الجماعة الإرهابية الذين قاموا بعمليات القتل والتفجير.

ولم تكتف جماعة الإخوان الإرهابية بذلك، بل أطلقت حملة عبر أنصارها في أمريكا، تهدف للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل تقديم العون للجماعة وللرئيس المعزول محمد مرسي، وبدأت في توزيع مظروف بألوان علم مصر في واشنطن، يحمل عنوان البيت الأبيض واسم الرئيس الأمريكي، ويحتوى على رسالة باللغة الانجليزية مطبوعة على ورق فاخر طبع عليه صورة الرئيس المعزول.

وقام أنصار الإخوان بتوزيع الرسالة، وجمع التوقيعات عليها بعد صلاتي المغرب والتراويح، في عدد من المساجد بالولايات القريبة من العاصمة واشنطن، ومن بينها مسجد "دار الهجرة" فى ولاية فرجينيا، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصريين حاملي الجنسية الأمريكية.

مختار نوح: وعي الشعب المصري سيقضي على أحلام الجماعة الإرهابية

من جانبه، قال المحامي مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان يحاولون المتاجرة بأي قضية تدور حول العالم، ويبحثون عن فرص وهمية للعودة، ويبنون آمالهم على الخارج بعد فشلهم في الداخل، ولكن وعي الشعب المصري سيفسد تلك المخططات القذرة للجماعة الإرهابية.

وأضاف نوح في تصريحات لـ"الوطن"، أن المصريين الذي أزاحوا الإخوان من الحكم في عام 2013 لن يسمحوا بعودتهم مرة أخرى، حتى وإن اتخذوا "بايدن" حصان طروادة لتحقيق أحلامهم في العودة.