استقواء الإخوان بأمريكا يكشف وجههم القبيح وخبراء: المصريون يرفضون عودتهم

التعلق بحبال الغرب .. هكذا اتخذت جماعة الإخوان شعارا على مدار تاريخها، حيث تسارعت الى تقديم فروض الولاء و الطاعة الى الولايات المتحدة الامريكية.

وحرص الاخوان على تجميل وجههم القبيح امام الغرب و بالأخص إدارة أوباما في وقت سابق، و فرش الورود امام الاعلام الغربي بكثافة بتظاهرات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.

وانتشر المراسلون الاجانب بشكل لافت للنظر وسط ترحيب وتوفير كل سبل الراحة لهم من قبل منسقي الاعتصام، في حين يتم الاعتداء علي المراسلين من ابناء وطنهم ومنعهم من اداء واجبهم في نقل الصورة كما هي دون زيادة او نقصان، لتحافظ قيادات الجماعة على آخر ورقة توت تستر بها عوراتها التي تكشفت امام الشعب المصري و المتمثلة في قناة السي ان ان الأمريكية و إقناع الإدارة الأمريكية ان مفاتيح المصالح الغربية في منطقه الشرق الاوسط بيد الجماعة و ليس بيد سواها .

ولم تكتفِ جماعة الاخوان بالتغطية الغربية لانشطتها بل حرصت على عقد العديد من المؤتمرات الصحفية منها مؤتمر برابعة، حيث مقر اعتصام عشيرة الرئيس السابق ، استخدم خلاله منسقو المؤتمر مفردات اللغة الانجليزية و مضمون خطاب موجهه للغرب ، يخاطب الرأي العام الامريكي و الادارة الامريكية على وجه الخصوص.

وتبادل الإخوان مع إدارة أوباما الرسائل والمعلومات كحليف استراتيجي، كما كشفت وثائق هيلاري كلينتون المسربة الأخيرة.

عبد العال: الإخوان يستقون بالخارج وخاصه أمريكا

من جانبه، قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الإخوان يستقون بالخارج، وخاصة امريكا ، وتاريخهم مليء بالمؤامرات والخيانة، موضحا أنهم خلال 30 يونيو حالوا الاستجداء بأمريكا وإدارة اوباما، لكن الشعب المصري رفضهم ويرفض عودتهم من جديد، لأن الشعب المصري شعب واعي.

وقال عبدالعال ان الاخوان يعلقون آمالا على مرشح الحزب الديمقراطي بايدن، لعودتهم إلى المشهد، قائلا: "عشم ابليس في الجنة".