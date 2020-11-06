أخت أحمد زكي تغادر العناية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة

قالت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، إن شقيقتها الكبرى السيدة "منى" تعرضت لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام، دخلت على إثرها أحد مستشفيات مدينة الزقازيق.

وأوضحت "إيمان" أنّ شقيقتها الكبرى أصيبت بارتفاع مفاجئ بضغط الدم وكذلك تراجع حالتها النفسية، بسبب أزمة مقتنيات أخيها أحمد زكي، حيث نقلت إلى أحد المستشفيات على الفور، وتم حجزها بالعناية المركزة.

وأشارت إلى أن "منى" ظلت تخضع للعلاج عدة أيام حتى تماثلت للشفاء، مؤكدة أنها خرجت قبل يومين وتقيم في منزلها حاليًا وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وكانت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، أقامت دعوى قضائية ضد رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قبل أيام بشأن الحصول على مقتنيات "النمر الأسود" وتسليمها لوزارة الثقافة.

وأضافت "إيمان" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن رامي بركات يعبث في مقتنيات أحمد زكي، كونه لا يُدرك قيمتها، وما يشغله فقط هو الحصول على الأموال دون الاهتمام بالمقتنيات، التي اختفى بعضها من شقة المهندسين، مثل خنجر ذهبي وألبومات صور نادرة، وذلك حسب قولها.

وأوضحت أن المقتنيات ليست ملكًا لـ"رامي"، بينما إرثه يضم العقارات والسيارات فقط، متابعة: "إحنا عاوزين مقتنيات أخويا مش هسيبها كده.. ده تاريخ".

كانت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، قد اقامت دعوى قضائية ضد رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بشأن الحصول على مقتنيات "النمر الأسود" وتسليمها لوزارة الثقافة.

وأضافت "إيمان" لـ"الوطن"، أن رامي بركات يعبث في مقتنيات أحمد زكي، كونه لا يُدرك قيمتها، وما يشغله فقط هو الحصول على الأموال دون الاهتمام بالمقتنيات، التي اختفى بعضها من شقة المهندسين، مثل خنجر ذهبي وألبومات صور نادرة، وذلك حسب قولها.

وأوضحت أن المقتنيات ليست ملكًا لـ"رامي"، بينما إرثه يضم العقارات والسيارات فقط، متابعة: "إحنا عاوزين مقتنيات أخويا مش هسيبها كده.. ده تاريخ".