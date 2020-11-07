رولا سعد تصدر كليبا جديدا باللهجة المصرية.. "لاغيني تلاقيني"

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب "لاغيني تلاقيني"، الجديد للفنانة اللبنانية رولا سعد، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة.

اختارت "رولا" أن تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة.

"لاغيني تلاقيني" عمل غنائي استعراضي، من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس.

شركة لايف ستايلز ستديوز، تستعد لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

تعاقدت الشركة مع كل من "كارول سماحة، هاني شاكر، أبو، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور"، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا.

وتحرص الشركة بشكلا دائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الأغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وإيمانا منها بالدور الفعال بالقوى الناعمة في تجاوز الأزمات.

يذكر أن رولا سعد قد طرحت مؤخرا كليب "دكان شلاطة"، والأغنية من كلمات فضل الراوي، ألحان بينو، وتوزيع رامي، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.