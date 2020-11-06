ليلى علوي تغني بالفرنسي واليوناني مع "أبلة فاهيتا"

كشفت الفنانة ليلى علوي، العديد من المعلومات عن حياتها الشخصية، مع برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

وقالت "علوي"، في المقدمة مع الدمية "شهاوند"، إنها من مواليد عام 1962، واسم "الدلع" الخاص بها، هو "لولي"، وتحب "شاورما أبو حيدر"، ولديها شقيقة تدعى لمياء حضرت معها البرنامج، كما أنها حاليا عزباء "سينجل"، كما تحب أعمال النجارة، وعندما يحدث كسر في "الدولاب" الخاص بها تصلحه بنفسها، ولا تحب تناول الأسماك و"القرنبيط".

وأشارت الفنانة، إلى أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية تدرس فيها مكيانيكا السيارات، وأول مرتب حصلت عليه كان 75 قرشا، وكانت سعيدة جدا به، لافتة إلى أنها "دمعتها قريبة"، وتبكي كثيرا، وتلاحقها العديد من الشائعات مثل امتلاكها للقصور والسيارات.

وخلال الفقرة، غنت باللغة الفرنسية أغنية "شيري جي تيم شيري"، وغنت أيضا باليوناني، وأشارت إلى أنها تتعلم من فيفي عبده خفة الدم وسرعة البديهة.

وكشفت أنها تعرضت للتحرش من قبل، حيث كانت ترتدي نظارة، وقال لها الشخص الذي يتحرش بها: "والله أحلى من ليلي علوي".

واستضافت الدمية الشهيرة "فاهيتا"، الفنانة ليلى علوي، اليوم الجمعة، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" الفضائية.

ونشرت "علوي" بعض الصور من البرنامج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "استنونى مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجئات على ontv الساعة 11 مساء".

وعاد برنامج "أبلة فاهيتا" في الموسم الجديد على قناة "ON"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت شركة "سينرجي"، المنتجة للبرنامج البرومو الخاص بالحلقة، حيث تظهر الدمية "فاهيتا" هي تتحدث مع ابنتها الدمية "شهاوند"، وتقول لها: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".