نظرة ساخرة من ليلى علوي لياسمين صبري بـ"الجونة": كادر التصوير السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لافتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء أمس الجمعة، ولاقت صورة جمعت كل من الفنانة ليلى علوي وهي تنظر إلى الفنانة ياسمين صبري على الـ"ريد كاربت" العديد من التعليقات الساخرة.

والتقطت الصورة أثناء تسجيل كل من الفنانة ياسمين صبري والفنانة ليلى علوي للقاءات التلفزيونية، وكانت دخلت إلى الكادر بجوار "ياسمين" الفنانة ليلى علوي ونظرت إليها، ومن ثم بدأت في تسجيل حوارها.

وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، استعرض الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

كان بدأ الحفل بأغنية للفنان رامي عياش، وتقديم المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت عرضت قناة "أون" بالأمس الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع ملابسهن.