تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة تعلن فوز بايدن بانتخابات أمريكا

وضع موقع "تويتر" إشارة تحذيرية على تغريدة لكاتب وناشط أمريكي معارض للرئيس دونالد ترامب، تحدث فيها عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية 2020.

ووصف الكاتب سكوت دووركين، أحد مؤسسي "التحالف الديمقراطي" المعارض لترامب جو بايدن وكامالا هاريس، بأنهما "الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخب".

ووضع تويتر على التغريدة إشارة، قالت إن "المصادر الرسمية قد تكون لم تحدد بعد الفائز في السباق الرئاسي عند نشر هذه التغريدة".

President-Elect Joe Biden. Vice President-Elect Kamala Harris. — Scott Dworkin (@funder) November 6, 2020

يذكر أن جو بايدن يتقدم على ترامب في الانتخابات الأمريكية، بينما يستمر فرز الأصوات في عدة ولايات ستحسم نتائج الانتخابات.