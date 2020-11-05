6 أصوات تحدد مصير نصف قرن قضاه جو بايدن في العمل العام

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بجوائز ساحتي المعركة في ميشيجان وويسكنسن، أمس الأربعاء، حيث استعاد جزءا رئيسيا من "الجدار الأزرق" الذي انزلق بعيدا عن الديمقراطيين قبل 4 سنوات، وبدأ يضيق بشكل كبير طريق الرئيس دونالد ترامب لإعادة انتخابه.

وفي آخر التطورات، ذكر مركز "إديسون للأبحاث" أنه بعد فرز 96% من الأصوات في ولاية جورجيا حصل الرئيس دونالد ترامب على 49.6% فيما حصل منافسه الديمقراطي جو بايدن على 49.2%.

وقلص ترامب تخلفه عن بايدن في أريزونا بعد فرز 88% من الأصوات.

وبعد يوم كامل من يوم الانتخابات، لم يحصل أي من المرشحين على 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.

انتصارات بايدن في ولايات البحيرات العظمى رفعت الأصوات التي حصل عليها إلى 264 صوتا، ما يعني أنه بات على بعد ولاية واحدة ليتجاوز العتبة ويصبح رئيسا منتخبًا.

جو بايدن، الذي حصل على أكثر من 71 مليون صوت، وهو أكبر عدد في تاريخ الولايات المتحدة، انضمت إليه زميلته في الترشح كامالا هاريس في مؤتمر صحفي بعد الظهر، وقال إنه يتوقع الآن الفوز بالرئاسة، رغم أنه لم يصل إلى حد إعلان فوزه.

وقال بايدن "سأحكم كرئيس أمريكي، لن تكون هناك ولايات حمراء وزرقاء عندما نفوز فقط الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ذلك تناقضا صارخا مع ترامب الذي أعلن يوم الأربعاء أنه فاز في الانتخابات، على الرغم من بقاء ملايين الأصوات دون احتساب والسباق لم ينتهِ بعد.

وأعلنت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية فوز بايدن بولاية ويسكونسن بعد أن قال مسؤولو الانتخابات في الولاية إن جميع بطاقات الاقتراع المعلقة قد تم فرزها، باستثناء بضع مئات في بلدة واحدة وعدد قليل من الأصوات المؤقتة المتوقعة.

وطلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات، على الرغم من أن عمليات إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية في ولاية ويسكونسن قد غيرت تاريخيًا حصيلة الأصوات ببضع مئات. تقدم بايدن بنسبة 0.624 نقطة مئوية من بين ما يقرب من 3.3 مليون بطاقة تم فرزها.

ومنذ عام 2016، كان الديمقراطيون يطاردهم انهيار الجدار الأزرق، ولايات البحيرات العظمى الثلاث - بنسلفانيا هي الثالثة - التي تمكن مرشحوهم من الاعتماد عليها كل 4 سنوات.

لكن جاذبية ترامب الشعبوية أثرت على وتر حساس لدى ناخبي الطبقة العاملة البيضاء واستحوذ على الثلاثة في عام 2016 بهامش إجمالي بلغ 77 ألف صوت فقط.