مفكر سعودي: مصر والسعودية لن تتأثرا بفوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

قال الدكتور أحمد الفراج، الكاتب والمفكر السعودي، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية حرب، مشيرًا إلى أنها اعترفت بالهزيمة أمام "ترامب" بعدما فشل الحزب الديموقراطي الذي تنتمي إليه في عزله.

وأضاف "الفراج"، خلال تصريحات عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه بهذه التصريحات، فإن "بيلوسي"، تعادي 70 مليون مواطن أمريكي صوتوا لترامب، مشيرًا إلى أن الأخير تعرض لحرب شعواء في عام 2016 منذ أن فاز بالانتخابات الرئاسية، ولم تتوقف حتى اليوم.

وتابع، أن هذه الحرب استمرت حتى في تغطية هذه الانتخابات، لافتًا إلى أن أمريكا لم تعد البلد التي يعرفها، إذ تغيرت كثيرًا منذ أن فاز باراك أوباما بالرئاسة، وانجرفت وأصبح الحزب الديموقراطي يمثل اليسار الراديكالي، للدرجة التي دفعت ترامب بأن يسمي من هم في واشنطن بالعصابة.

وأردف: "مخطئ من يعتقد أن مصر والسعودية ستتأثر، فقط الإخوان والقوميون العرب الحالمون الواهمون هم من يعتقدون بأن بايدن قد يعادي هذه الدول، وهم من تجاوزهم التاريخ ولا يستطيعون التفكير بشكل سليم".

وأكد، أن ترامب لو خسر هذه الانتخابات فلن تكون أزمة كورونا السبب، لكن بسبب اللعبة التي خطط لها الديموقراطيون مستغلين أزمة كورونا من خلال تعميم التصويت بالبريد: "اطلعت على آراء جمهوريين كثر عبر تويتر واطلعت على عدد كبير من الفيديوهات الموثقة بشأن تصويت لأموات وتصويت لبطاقات اقتراع جاءت متأخرة كان لا يجب ألا تقبل، وتصويت أناس في مقاطعات لا يسكنون فيها وهذه كلها ممارسات مخالفة للانتخابات".

ولفت، إلى أن ترامب وقع في خطأ استراتيجي عندما طلب من مناصريه عدم التصويت لصالحه في البريد، بالرغم من كونه أسهل بكثير من الذهاب إلى المقار الانتخابية.

وأشار، إلى أن ترامب كان يتقدم بشكل كبير في الولايات المتأرجحة ثم جاء التصويت عبر البريد وتغير الأمر، وفي إحدى المقاطعات كان التصويت بالبريد 100% لصالح بايدن، وهذا أمر لا يعقل.