جو بايدن يقلص الفارق مع "ترامب" في بنسلفانيا إلى أقل من 0.3%

أعلن مركز إديسون للأبحاث أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، قلص الفارق مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا إلى أقل من 0.1%.

وقال المركز الأمريكي، إنه بعد فرز 94% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حصل "ترامب" على 49.6% و"بايدن" على 49.3%، بحسب وكالة رويترز.

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز؛ إذ حطم أول أمس الأربعاء الرقم القياسي، بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود؛ إذ يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا، وأزمة اقتصادية، وارتفاع مستوى بطالة حاد، والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

وستكون أصوات نيفادا الـ6 من المجمع الانتخابي، العامل الحاسم لانتصار جو بايدن، باعتبار أنه حسم ميشيغان وويسكونسن الأربعاء، وأصبح بعيدا في الصدارة بولاية أريزونا.

وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء الخميس، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11 ألفا لصالح الأخير.