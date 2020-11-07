ليلى علوي ترقص وتغني على أنغام مهرجان "فكك" مع أبلة فاهيتا

رقصت الفنانة ليلي علوي وغنت خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا" على مهرجان "فكك"، حيث ظهرت متألقة خلال الحلقة وبدت أكثر شبابا، كما ظهر معها ابنها خالد لأول مرة على الشاشة من خلال البرنامج، والذي أظهر مدى خوف وحرص والدته الفنانة عليه.

واستضافت الدمية الشهيرة "فاهيتا"، الفنانة ليلى علوي، بحلقة الجمعة، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" الفضائية.

ونشرت "علوي" بعض الصور من البرنامج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "استنونى مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجئات على ontv الساعة 11 مساء".

وعاد برنامج "أبلة فاهيتا" في الموسم الجديد على قناة "ON"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت شركة "سينرجي"، المنتجة للبرنامج البرومو الخاص بالحلقة، حيث تظهر الدمية "فاهيتا" هي تتحدث مع ابنتها الدمية "شهاوند"، وتقول لها: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".