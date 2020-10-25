ليلي علوي وإلهام شاهين.. أبرز ثنائي بمهرجان الجونة السينمائي

حرصت الفنانة ليلي علوي على الظهور رفقة صديقتها الفنانة إلهام شاهين، على السجادة الحمراء لليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة.

حيث توجه الثنائي لمشاهدة العرض الخاص للفيلم الفلسطيني الأردني "200 متر"، وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود منقوش قصير، بينما ارتدت الفنانة ليلي علوي فستان أبيض طويل مكشوف الساق، في إطلالة تمتاز بالرقي والشياكة، كما وصفها الجمهور.

وتجمع الثنائي صداقة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ارتباطهما بالفنانة هالة صدقي، التي حرصت على التصوير معهن خلال فعاليات المهرجان.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.