كريم محسن: قرار بريطانيا برفع حظر الطيران لشرم الشيخ دفعة قوية للسياحة

رحب كريم محسن، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بإلغاء بريطانيا حظر الرحلات السياحية لشرم الشيخ، قائلًا إنه قرار إيجابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم، مقدمي برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أنه سيترتب على القرار امتلاء الفنادق المصرية بالسياح، مشيرًا إلى أن بريطانيا ثاني أكبر دولة في العالم يزور مواطنيها مصر بعد دولة سوريا.

وتابع، أن عودة بريطانيا سيعطي دفعة قوية للسياحة في مدينة شرم الشيخ، مشددًا على أنه لا أحد يعلم سبب عدم انتظام السياحة الروسية في شرم الشيخ، وقرار وضع القيود على السياحة في المدينة من جانب بريطانيا قبل إلغائه.

وأبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران، اليوم، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة عندما قالت أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك، يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

فيما قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية، وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا".

وزاد عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، حيث زار مصر ما يقرب من 415000 سائح في عام 2018.