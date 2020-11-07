ما وراء الطبيعة يدخل قائمة أفضل 250 مسلسلا في التاريخ على imdb

احتل مسلسل "ما وراء الطبيعة" المرتبة 196 ضمن أفضل 250 مسلسلا بناء على اختيارات الجمهور في موقع "IMDB" لتصنيف الأفلام والمسلسلات.

وحصل المسلسل على تقييم 8.5 على الموقع ضمن أفضل 250 مسلسلا في التاريخ.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض على منصة "نتفليكس"، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وكان المخرج عمرو سلامة كشف في وقت سابق عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث كتب عمرو سلامة على حسابه على "فيس بوك"، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاحا على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقولت أغششكم أسامي الحلقات"، وجاءت الأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".

والمسلسل بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة، وتأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق واخرج عمرو سلامة وانتاج مشترك بين محمد حفظي ونتفلكس.