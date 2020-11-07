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محمود مسلم

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

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وكالات
07:21 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
مارك ميدوز

مارك ميدوز

أصيب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس كورونا المستجد، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أمس الجمعة. 

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ميدوز عمل عن قرب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد حملته الانتخابية التي تخوض معركة انتخابات 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن اختبار ميدوز لفيروس كورونا جاءت إيجابية اليوم الأربعاء وذلك بعدما كان حاضرا لحفل ليلة الانتخابات الذي أقامه الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض حيث كان عدد قليل من المدعوين يرتدون الكمامات.

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