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محمود مسلم

القوي العاملة: تعيين 219 شاباً وصرف 30 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

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الوطن
08:33 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  219  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 1050 شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، فضلا عن صرف منح للعمالة غير المنتظمة للرعاية الصحية لـ 10 عمال مسجلين ، بمبلغ 30 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف  وكيل المديرية ،عن إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي ،  أشار فيه إلي أنه  في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 231 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير  محضر فوري سلامة وصحة مهنية ، ومنح مهلة قانونية لـ 79 منشأة مخالفة لإزالة المخالفات، و 152 منشأة أخري مستوفاة للاشتراطات القانونية ، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 42 محضراً.

 

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