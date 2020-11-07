"القوى العاملة" تحصل 137 ألف جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبوظي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في تحصيل 32 ألفاً و175 درهما إماراتيا، أي ما يوازي 137 ألفا و387 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن اعتماد 2016 شهادة استمرارية في العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي بمتابعة شكوي العاملين لدى أصحاب الأعمال، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا؛ لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي، عما أنجز خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أنه جرى توفير 51 فرصة عمل، منها 40 عقد وتأشيرات عمل تم اعتمادها، فضلا عن تسوية 31 شكوى وديا وإحالة شكوتين للقضاء، وما زالت 15 شكوى تحت البحث والدراسة، من إجمالي 48 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ9 زيارات ولقاءات منها 5 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، والباقي زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية ، و300 استشارة عمالية مقدمة للعمال في المكتب، وأكثر من 500 استشارة عمالية مقدمة للعمالة عبر الهاتف.

وحذّر الملحق العمالي العمالية المواطنين المصريين من دفع أي مبالغ نقدية لفرص عمل وهمية من خلال عروض تصلهم عبر الإنترنت، فضلا عن مراسلات على الإميل، والتواصل مع مكتب التمثيل العمالي لإرشادهم للإجراءات المتَّبعة للتعاقد طبقًا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.