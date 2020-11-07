مستقرة مقابل الجنيه.. أسعار العملات اليوم السبت 7-11-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 7 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، والتي سجلت استقرارًا مقابل الجنيه.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.