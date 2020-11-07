أعلى بيع في بنك CiB.. سعر اليورو اليوم السبت 7-11-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 7 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجّل اليورو أعلى شراء في بنك CIB وأعلى بيع في بنك قناة السويس والمصرف المتحد.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجّل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.