إسرائيل تسجل "سبوتنيك V" أول لقاح رسمي ضد كورونا

يعتزم مركز هداسا الطبي في القدس تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي لدى وزارة الصحة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة هذا أول لقاح يتم تقديمه للتسجيل في هذا البلد.

وقال المدير العام لمستشفى هداسا الإسرائيلي، زئيف روتنشتاين، "نظرًا لأننا نعلم أن جميع الدراسات (الروسية) تسير بشكل صحيح ووفقًا للمعايير، فقد طلبنا جميع المعلومات حول اللقاح من أجل تقديمه إلى وزارة الصحة الإسرائيلية لتسجيله في البلاد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ويشارك فرع من عيادة القدس "هداسا" في موسكو في المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح. ووقعت إسرائيل في الصيف اتفاقات مع عدة شركات بينها "مودرن" الأمريكية لشراء لقاح.

وحالما يتم تسجيل اللقاح الروسي رسميًا، يخطط مركز هداسا الطبي، وفقًا لمديره، لاستيراد اللقاح إلى إسرائيل، وبدء إنتاجه في البلاد.

وأضاف الخبير: "على أي حال، نحن نثق كثيرًا في العلم الروسي وبإمكانياتنا لإجراء تجارب سريرية لمثل هذا اللقاح..."، وأضاف، "نحن محايدون. ليس لدينا تحيز سياسي. ونتعامل مع اللقاح كعنصر أساسي لمرضانا".

في وقت سابق، طلب مركز "هداسا" الطبي 1.5 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي الروسي "سبوتنيك V".

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أن اختبارات ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا التي بدأت في بيلاروس أظهرت نتائج إيجابية.

وأكد عضو أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر جينتسبيرج، أن الموقع الإنتاجي لمركز "جامالي" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة سيتمكن من إنتاج ما بين 600 - 700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الخاص لفيروس كورونا.