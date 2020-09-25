ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل بسبب كورونا

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل، بسبب وباء كورونا، وذلك بحسب تقارير حكومية، نقلتها وسائل إعلام.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نحو 11 ألفا و300 شخص انضموا لصفوف العاطلين، كما أن أكثر من 120 ألف شخص قدموا طلبات للحصول على عمل منذ الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من دخول الإغلاق حيز التنفيذ، علما بأن معظمهم أخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مدير عام المصلحة، رامي غراور، "أن مئات آلاف المستخدمين لم يعودوا إلى أماكن عملهم منذ شهر مارس الماضي، وحذر من أن هذه المدة الطويلة قد تتسبب فيما أسماه ببطالة مزمنة، ما سيؤدي إلى خلق جيل تائه من الشبان والشابات العاطلين عن العمل هذا إلى جانب العواقب الأخرى".

وأوضحت أن عدد العاطلين حاليا 854 ألف شخص.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد نقابات المستقلين والمصالح التجارية روعي كوهين، إن الإغلاق يفتقر إلى خطة عمل منظمة، ودعا الحكومة إلى تحويل أموال على الفور إلى المصالح التجارية، لأنها تعاني ضائقة اقتصادية خانقة.

وفرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة قيودا على الرحلات الجوية المغادرة في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الإغلاق الثاني الأكثر صرامة الذي فرضته السلطات الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف، في بيان: "الترتيب المتفق عليه يسمح بمغادرة البلاد لمن اشترى تذكرة سفر بالطائرة قبل بداية الإغلاق الذي يبدأ اليوم 25 سبتمبر، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وشددت إسرائيل إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 الخميس مع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض معدل العدوى الذي يسجله الفيروس وهو الأعلى في العالم قياساً إلى عدد السكان.

والتدابير الجديدة من الإغلاق التام المقرر لثلاثة أسابيع بوشر بها منذ يوم الجمعة الماضي، وتشمل إغلاق المدارس وقيوداً على النشاطات المهنية والترفيهية.

وأضافت أن "الأشخاص الذين اشتروا تذكرة بعد ذلك الوقت لن يتمكنوا من استخدامها"، مشيرة إلى أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على العودة إلى البلاد دون قيود.