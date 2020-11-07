البابا يلتقي وفدا من أعضاء الشيوخ ويؤكد أهمية المشاركة في نهضة مصر

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على دور المسؤولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في القاهرة، مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا هنأ الأعضاء على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة، وأرسل تحياته مع وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي إلى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والوكيل المستشار بهاء أبو شقة، وإلى بقية أعضاء المجلس.

وأضاف حليم، في بيان له، أن اللقاء كان للتعارف، وحدثهم خلاله البابا عن المسؤولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نشاطا مكثفا للبابا تواضروس خلال الساعات الماضية، حيث استقبل بالمقر البابوي، السفيرة عبير عمر سليمان القنصل المصري الجديد في هامبورج بألمانيا، قبل السفر إلى مهمتها هناك.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، الأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام بإنجلترا، حيث ناقشا عددًا من الأمور الرعوية، فضلا عن لقائه بمجموعة من طلبة مدارس مصر الدولية، برفقة وفد من أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمدارس.

وبحسب بيان للقس بولس حليم، زار البابا تواضروس الثاني، مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد".

وقال المتحدث باسم الكنيسة، إن البابا تواضروس الثاني، عقد خلال الزيارة اجتماعًا مع أعضاء مجلس لكلية الإكليريكية اللاهوتية.

وكان الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها استقبلوا البابا تواضروس الثاني لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.