طقس الإسكندرية اليوم.. الأمطار الغزيرة تضرب المدينة ونصائح بتوخي الحذر

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سيولا دون توقف على جميع أحياء المدينة الساحلية، مصاحبة لموجة من الرعد والبرق، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد بحلول طقس غير مستقر على الإسكندرية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ محافظة الإسكندرية تشهد اليوم وغدًا أمطارًا متوسطة وتكون غزيرة في بعض الأحيان على السواحل الشمالية، على مناطق الإسكندرية وسيدي عبد الرحمن والضبعة ومرسى مطروح والسلوم.

طقس الإسكندرية

وأضافت شاكر في تصريحات لـ "الوطن"، أنّ الأمطار ستكون على فترات طويلة ما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في كثير من المناطق، وتؤدي بدورها إلى حدوث بعض المشكلات، وبناء على التقرير الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم السبت في المدارس، كما تم إصدار قرارًا بتعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية بمختلف كلياتها والمعاهد التابعة لها.

وأشارت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد، إلى أنّه حتى الآن لا يوجد أي من المحافظات الأخرى التي تم ذكرها تم تعطيل الدراسة بها.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أنّ باقي محافظات ومناطق الجمهورية مثل محافظات الدلتا تتعرض لأمطار وتكون متوسطة على بعض المناطق منها مثل كفر الشيخ وبلطيم والبحيرة ودمنهور والقليوبية والغربية والمنوفية، وتستمر تلك الموجة من تقلبات الطقس حتى غد، الأحد، وتقل الفرص لسقوط الأمطار على تلك المناطق بعد ذلك.

وعن أسباب سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة الإسكندرية، قالت "شاكر" إنّ سبب تلك الموجة يعود إلى وجود منخفض جوي على السطح، والذي يتزامن معه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو مترات من سطح الأرض، ما يساعد على خلق حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يؤدي إلى تكوّن السحب الرعدية خاصةً على المناطق الشمالية من البلاد.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثّفت من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناءً على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات وحتى الاثنين المقبل، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو مترًا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.