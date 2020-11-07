صرف الإسكندرية: الأمطار المتساقطة كبيرة جدا.. وتعاملنا مع 80% منها

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن كمية الأمطار التي تساقطت على المدينة في الساعات الأولى منذ الساعة الثانية وحتى السادسة صباحاً كبيرة جداً، ما أدى إلى تراكم المياه ببعض الشوارع.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عمال الشركة وجميع العاملين وجميع الأجهزة التنفيذية بجميع السيارات المدمجة وسيارات السيول تدخلت من أجل سحب المياه من الشوارع، ومنع أي تراكمات.

وأكد الاستعانة بالأجهزة التنفيذية لمساعدة عمال الصرف الصحي في التعامل مع عملية سحب الأمطار الغزيرة من الشوارع، لافتاً إلى التعامل مع أكثر من 80% من تراكمات المياه في الشوارع.

وأوضح "نافع" أنه يتبقى عدد من المناطق الصغيرة، مشيرًا إلى سحب المياه من الشوارع الرئيسية والكورنيش، لتيسير حركة المرور في الساعات الصباحية والتعامل الفوري والسريع مع أي تساقط للأمطار.

وأشار رئيس شركة الصرف إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة تتواجد في الشوارع من أجل منع الغرق وانتهاء عملية السحب.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ونوه إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.