رعد وأمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوي

اجتاحت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، اليوم السبت، أمطار غزيرة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة بعدد من أحياء المدينة الساحلية، كما صاحبها رعد يعلن عن بداية نوات الشتاء .

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوي وذلك لاستقبال الأمطار والتعامل الفوري مع النوة ومنع تراكمات للمياه في الشوارع وتيسير حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع كما تم الدفع بسيارتين للسيول في مناطق غرب وشرق المدينة وذلك للتعامل السريع والفوري مع الأمطار ومنع اى تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية.

فيما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع لمنع تراكمها وتسير حركة المرور .

وقال رئيس شركة الصرف الصحي إن المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوات محتملة، خاصة مع التحذيرات بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه تم تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار على مستوى الأحياء بالمحافظة.

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

وحذرت شركةصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية. وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.