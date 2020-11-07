معتز مطر ملك التناقضات.. يهاجم الإخوان قبل 30 يونيو ويدافع عنهم بتركيا

يواصل إعلام تنظيم الإخوان الإرهابي سلسلة التناقضيات التي تكشف مدى زيف وكذب تلك القنوات، وسعيها الدائم لنشر الفوضى والشائعات وخدمتها لمصالح بعينها دون التأكد أو التثبت من مصداقية ما يقولون.

ونشر موقع «العربي الحديث»، فيديو للإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر يظهر فيه تناقضيات الإخواني الهارب، فيظهر «مطر» أكثر من مرة وهو يردد عبارات متناقضة مع جماعة الإخوان.

وظهر في مقطع فيديو وهو يقول «أنا شايف كل اللغط الشعبي الذي كان سببا فيه مرسي ولو مكانه سأكون أول شخص يطرح نفسه للاستفتاء بدون تمرد».

وفي سياق مختلف قال وهو يساند الإخوان «الدكتور محمد مرسي أول رئيس شرعي للبلاد»، في مشهد يثير تساؤلات حول كيف يظهر معتز مطر منافقا بهذا الشكل؟، حيث يقول الكلمة وعكسها.

الزعفراني لـ«الوطن»: الدولار المحرك الرئيسي لإعلام الإخوان

من جانبه قال خالد الزعفراني القيادي الإخواني المنشق لـ«الوطن»، إن إعلام الإخوان عبارة عن مجموعة منافقون بلا مبادئ يخدمون مصالح الخارج مقابل حفنة من الدولارات، فليس لديهم قيم ولا مبادئ، والشيء الوحيد الذي يتحركون له هو الأموال، فتلك المجموعات بها عناصر هاجمت الإخوان ووقفت ضدهم لكن حين توحدت المصالح خرجوا إلي تركيا وبدأوا في توجيه النقد للدولة المصرية.

وأضاف: إعلام الإخوان لا يستطيع فتح فمه أمام سياسات رجب طيب أردوغان الاستبدادية أو يتحدث عن حقوق الإنسان المنتهكة في قطر أو يتحدث عن القواعد العسكرية التي تملأ قطر بهدف حماية الأمير الشاب من أي محاولات لتصحيح مسار الدولة القطرية، كذلك لا يستطيع أن يفتح فمه أمام التسريبات التي خرجت لهم، فتلك مجموعات النفاق والشقاق والشعب المصري أدرك زيف تلك المجموعات.