صور.. شوارع الإسكندرية تغرق بـ"نوة المكنسة".. ومتابعون: بقينا جوه البحر

مع دقات الساعة الثالثة صباحاً من صباح اليوم السبت، بدأ هطول الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول في الساعة الرابعة فجراً، وذلك بنوة "المكنسة" التي اجتاحت المدينة.

ولأول مرة، لم تتوقف الأمطار الغزيرة نهائيًا لساعات متواصلة دون توقف، ما أدى إلى غرق كثير من الشوارع، وارتفاع منسوب المياه المتراكمة إلى حد الرصيف، ومن ثم إزعاج الكثير من أهالى المدينة.

وتداول مواطنو الإسكندرية صورًا لغرق شوارع المدينة بسبب السيول، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفوها بتعليقات منها "الإسكندرية بقت جوه البحر"، و"البحر بقى على الطريق"، و"البحر أصبح بحرين".

وتسببت السيول في غرق نفق المندرة الذي يربط طريق الكورنيش بمناطق المعمورة وأبو قير وطوسون بالكامل بالمياه، ما استدعى فتح أبواب قصر المنتزه كمسار بديل لحركة المرور، بالإضافة إلى غرق منطقة سيدي بشر وسيدي جابر وعدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية.

وعلى الطريق الدولي، ارتفع منسوب المياه ما أدى إلى تدخل سيارة السيول لمنع غرق الشارع.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، انتهاء أعمال شفط مياه الأمطار من نفق المندرة، وإعادة تسير حركة المرور والسيارات مرة أخرى.

وانتشرت 180 سيارة لشفط المياه من الشوارع والميادين، فضلًا عن فرق طوارئ لتطهير 105 آلاف مطبق، و32 ألف شنيشة موزعة على مختلف أحياء الإسكندرية.

وأجرى محافظ الإسكندرية، عدة جولات بمناطق شرق الإسكندرية ليلًا، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

وانتشر رؤساء ومسؤولو الأحياء والشركات التنفيذية بالمناطق الأكثر تضررًا من السيول، لمتابعة أعمال شفط تراكمات المياه وضمان عدم وصولها للمنازل والمحال.

وتفقد المحافظ على مدار الساعات الماضية ، أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة، والاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية.

وشدد "الشريف" على مسؤولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية استمرار سحب المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد "الشريف" استمرار الجولات الميدانية والتواجد بالشارع بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم .

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن كمية الأمطار التي تساقطت على المدينة في الساعات الأولى منذ الساعة الثانية وحتى السادسة صباحاً كبيرة جداً، ما أدى إلى تراكم المياه ببعض الشوارع.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عمال الشركة وجميع العاملين وجميع الأجهزة التنفيذية بجميع السيارات المدمجة وسيارات السيول تدخلت من أجل سحب المياه من الشوارع، ومنع أي تراكمات.

وأكد الاستعانة بالأجهزة التنفيذية لمساعدة عمال الصرف الصحي في التعامل مع عملية سحب الأمطار الغزيرة من الشوارع، لافتاً إلى التعامل مع أكثر من 80% من تراكمات المياه في الشوارع.

وأوضح "نافع" أنه يتبقى عدد من المناطق الصغيرة، مشيرًا إلى سحب المياه من الشوارع الرئيسية والكورنيش، لتيسير حركة المرور في الساعات الصباحية والتعامل الفوري والسريع مع أي تساقط للأمطار.

وأشار رئيس شركة الصرف إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة تتواجد في الشوارع من أجل منع الغرق وانتهاء عملية السحب.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات وحتى الاثنين المقبل، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو مترًا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.