البابا تواضروس يدلي بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في القاهرة، مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا هنأ الأعضاء على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة، وأرسل تحياته مع وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي إلى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والوكيل المستشار بهاء أبو شقة، وإلى بقية أعضاء المجلس.

وأضاف "حليم"، في بيان له، أنَّ اللقاء كان للتعارف، وحدثهم خلاله البابا عن المسؤولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة، وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويحق لنحو 29 مليونًا و476 ألفًا و387 ناخبًا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدًا انتخابيًا، 2085 مرشحًا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحًا أساسيًا، على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدًا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.