نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 4.6% في أكتوبر

أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم السبت، توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر.

وذكرت المصلحة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 7.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% من حيث القيمة باليوان.

وذكرت المصلحة في بيان لها، أنه في الشهور العشرة الأولى، بلغ إجمالي التجارة الخارجية للسلع بالصين 25.95 تريليون يوان (3.91 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 1.1% على أساس سنوي، ومتسارعا عن الزيادة المسجلة في الأرباع الثلاثة الأولى.

وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولعبت الشركات الخاصة دورا مهما في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5 % في الأشهر العشرة الأولى لتشكل 46.2% من الإجمالي بالنسبة للبلاد، وفقا لبيانات المصلحة.