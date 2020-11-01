من فول الصين العظيم إلى خط دم.. معلومات عن رامي ياسين

خلال الأيام الماضية، تعرض فيلم "خط دم" من بطولة نيللي كريم وظافر العابدين للسخرية والنقد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمله من تجربة سينمائية مختلفة لم تُقدم بشكل كبير في السينما العربية من قبل.

و"خط دم" هو التجربة الأولى للفنان رامي ياسين في عالم التأليف والإخراج السينمائي، بعد أن قدم عددًا من التجارب السينمائية السابقة في مجالات الإنتاج والتمثيل.

و"ياسين" هو منتج ومخرج أفلام أردني من أصول فلسطينية، وكان له تجربة تمثيل وحيدة عام 2004 مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي بفيلم "فول الصين العظيم"، والذي جسد من خلاله شخصية الطباخ اللبناني، وكثيرون لا يعلمون أن مؤدي تلك الشخصية هو نفسه المخرج والمنتج رامي ياسين، والذي لم يكرر تجربة التمثيل مرة أخرى حتى الآن.

وعلى مستوى الإنتاج السينمائي أنتج "ياسين" 5 أفلام سينمائية، بدأها منذ عام 2011 بإنتاجه للفيلم الإماراتي "ظل البحر" والذي يعد أول فيلم إماراتي روائي طويل، وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات حول العالم أهمها مهرجان "بالم سبرينجز" السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان "شنجهاي" السينمائي الدولي بالصين، وكذلك مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته الـ18.

كما أنتج "رامي" الفيلم الإماراتي "زنزانة" عام 2015، وشارك الفيلم في مسابقة المهر اﻹماراتي ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015، وبعد عامين كانت تجربته الإنتاجية الثالثة بفيلم "المختارون" وناقش خلاله أحداث تدور في المستقبل، حينما يشهد العالم صراعًا مستميتًا بعد تلوث تلوث مصادر المياه مما يؤدي إلى انتشار الفوضي والدمار، وتحاول مجموعة من الناجين من بين هذا الدمار بالبحث عن مصدر المياه النقية الوحيد المتبقي في المنطقة التي يستوطنوها، لكن مع تسلسل زائران لمكان تجمعهم، يتحول كلاهما إلى أداة اختبار للنجاة.

وفي عام 2020 كانت تجربته الأولى مع الإخراج والتأليف السينمائي بفيلم "خط دم" والذي شارك في إنتاجه أيضا، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب من خلال عالم مصاصي الدماء، حيث يدخل الطفل مالك في غيبوبة بعد تعرضه لحادث بسيارة والده نادر تسبب فيها أخيه دون قصد، ويحاول نادر ولميا والدة مالك إعادة الطفل للحياة فيلجأون لحل يقلب حياتهم رأسًا على عقب.