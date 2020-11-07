"التضامن": تبديل بطاقات "تكافل وكرامة" لكارت "ميزة" يوفر مميزات عديدة

قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية في برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بتحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت "ميزة"، هدفها توفير مميزات متعددة للعميل ومن ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، وأيضا سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي.

ونفى عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، شائعة أن بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة تم إيقافها فهذا غير صحيح تماما فالبطاقات سارية الصرف، وعملية النقل والتحويل ستتم على مرحلة مختلفة، والعميل سيقوم باستلام كارت "ميزة" وبطاقة تكافل وكرامة ستكون مستمرة، وفور تنشيط كروت "ميزة"، سيتم إيقاف الكروت الأخرى.

وتابع، أن التحويل سيكون في خلال 6 أشهر وعلى مراحل زمنية مختلفة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بعمل خطة على مدار الـ 6 أشهر وهناك غرفة عمليات تتابع كل ذلك يوما بيوم، وأن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة وصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد من البرنامج حتى صرفية أكتوبر 2020.

وأشار، إلى أنه "مستحيل إيقاف أي كارت إلا بعد استلام كارت ميزة وتنشيطه".

وزيرة التضامن: إنفاق مليار و800 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة السيول، تم استكمال جميع مهمات الإغاثة في 26 مركز إغاثة.

وأشارت إلى أنه تم تدريب فرق العمل بالمديريات المختلفة، على آلية التصرف في حالة الكوارث، كما تم تخصيص 112 مليون جنيه ضمن ميزانية دعم الكوارث، وذلك تحسبا لمواجهة أي تداعيات للسيول، لافتة إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 1.8 مليار جنيه خلال فترة جائحة كورونا للأسر الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة لديها اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم إعادة 140 ألف أسرة للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، بعد فحص تظلماتهم، والتأكد من استحقاقهم للدعم.

واستعرضت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ63.880 مستفيد فى 2015.

كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدي، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019، حتى يونيو 2021، مقارنة بـ6.7 مليار جنيه فى 2014.

وأضافت أن الوزارة نفذت أكبر قافلة دعم غذائي في العام الماضي، أثناء السيول والموجة الأولى من جائحة كورونا، إضافة إلى تجهيز 17 مدينة جامعية بالآثاث والمفروشات، إلى جانب القيام بالتالي:

- تدريب فرق العمل في كل المديريات التابعة للوزارة.

- عمل محاكاة للفرق على كيفية التعامل في حال حدوث أزمة، والتعامل مع المواقف الطارئة.

- تدعيم ميزانية الوزارة لمواجهة السيول بمبلغ قدره 112 مليون جنيه.

- التنسيق التام مع فريق الهلال الأحمر، لتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة.

- التنسيق مع مؤسسة تحيا مصر لتقديم الدعم الغذائي.

- تجهيز 40 سيارة مزودة بأجهزة صمامات القلب والإنقاذ.

- التنسيق مع فرق الإنقاذ بـ150 عربية دفع رباعي.