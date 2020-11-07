مع بدء السيول.. كيفية الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، تساقط سيول دون توقف على جميع أحياء المدينة الساحلية، مصاحبة لموجة من الرعد والبرق، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد بحلول طقس غير مستقر على الإسكندرية.

وتقدم عدد من الهيئات والوزارات أرقام استغاثات سريعة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

منظومة الشكاوى الحكومية

تتلقى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أي شكاوى تتعلق بتجمعات الأمطار أو غيرها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للمنظومة http://www.complain.idsc.gov.eg/GCP/Default.aspx.

وزارة التنمية المحلية

خصصت وزارة التنمية المحلية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة 3 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن وجود تجمعات للأمطار والإبلاغ عن مخاطر السيول؛ للتدخل العاجل في حالة الكوارث والأزمات وتشمل (27957837 - 33356708 - 33378597).

القابضة للمياه والصرف الصحي

أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطًا ساخنًا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.

غرفة عمليات المحافظة

جرى تخصيص رقم الموبايل "01204288881"، بجانب رقم غرفة عمليات المحافظة "01212013337"، لتلقي شكاوى المواطنين عبر خدمة الواتس آب على هذه الأرقام، وذلك للإبلاغ عن أي مشكلات خاصة بتطهير شنايش الأمطار.

طلب سيارات شفط مياه الأمطار

يمكن للمواطنين أيضًا الاتصال على رقم الخط الساخن 175 الخاص بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتلقي شكاوى المواطنين حول تطهير الشنايش أو طلب سيارات لكسح المياه.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثّفت من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.