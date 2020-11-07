نسب التصويت في الولايات المتبقية: خطوة واحدة تفصل بايدن عن مقعد الرئيس

لليوم الخامس على التوالي تتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمعرفة النتيجة النهائية للسباق الرئاسي، الذي تشير نتائج فرز الأصوات حتى الآن إلى حسمه لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، ليكون الأمر مسألة وقت أمام إعلانه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، حيث حصد حتى الآن 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي من 270 صوتًا تضمن له الفوز.

وقال جو بايدن، في وقت سابق اليوم: "قبل 24 ساعة كنا متأخرين في بنسلفانيا ونحن سنفوز في بنسلفانيا والآن نحن متقدمون فيها، نحن نربح في نيفادا وبالحقيقة تقدمنا في نيفادا تضاعف، نحن في طريقنا إلى 300 صوت في المجمع الانتخابي وانظروا للأرقام الوطنية سنكسب هذا السباق بأغلبية واضحة".

وتواصل الولايات عملية فرز أصوات الناخبين، وحتى الآن هناك 5 ولايات تحمل 60 من أصوات المجمع الانتخابي، لم تحسم نتائجها بعد، ولكن الوضع اختلف في آخر 24 ساعة، حيث تقدم المرشح الديمقراطي على ترامب في أكثر من نصف تلك الولايات، والتي كان تصدّر فيها الأصوات في الأيام الأولى من الفرز، وفيما يلي نتائج فرز الأصوات حتى الآن وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".

- بنسلفانيا:

أزاح بايدن الرئيس الأمريكي في الصدارة في الولاية، حاصلًا على 49.6% من الأصوات، بينما حصل ترامب على 49.2%، وتقدم بايدن بـ28.877 ألف صوت، وبلغ هامش التقدم: 0.4% نقطة.

- جورجيا:

حصل ترامب على 49.3%، بينما تقدم بايدن بـ49.4%، بواقع 4020 صوتًا، ويبلغ هامش التقدم 0.1% نقطة.

- نيفادا:

تقدم بايدن على ترامب بـ22.657 ألف صوت، وبلغ هامش التقدم 1.8% نقطة، حيث حصل المرشح الديمقراطي على 49.8% مقابل 48.0% للرئيس المنتهية ولايته.

- كارولاينا الشمالية:

مازال ترامب متقدمًا بفارق معقول في الأصوات، حيث حصد 50.1% من الأصوات، مقابل 48.7 لـ"بايدن"، بفارق 76.479 ألف صوت، بفارق تقدم 1.4%.

- آلاسكا:

الولاية الوحيدة الآن التي يتقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته عن منافسه الديمقراطي بشكل كبير، فحصد ترامب 62.1% من الأصوات، مقابل 33.5% لـ"بايدن"، بفارق 54.610 ألف صوت، بفارق تقدم 28.6%