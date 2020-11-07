وكيل إعلام بني سويف: سننتصر في حروبنا الإعلامية بالصدق وليس الشائعات

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تنظمه كلية الإعلام بجامعة بني سويف بعنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال، رؤى واقعية وحروب مستقبلية"، والذي يستمر لمدة يومين بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الدكتورة أماني ألبرت، مقرر المؤتمر ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا، إنه بعد 7 سنوات من انطلاق الكلية ينطلق المؤتمر الذي يضم 52 ورقة بحثية.

وتابعت ألبرت في كلمتها "حدثت طفرة في مجال الإعلام فتغيرت الخريطة وظهر منافسون جدد للوسائل التقليدية ووقف الانترنت كمنافس قوي لاستقطاب جماهير غفيرة ومع التنافس تسابق الاعلام بكل اطيافه لتوصيل القصص الاخبارية للجمهور فنجح مرات واخفق مرات".

وأشارت مقرر المؤتمر إلى أنه رغم أهمية وسائل التواصل إلا أنها ساهمت في نشر الشائعات والأخبار الزائفة "لكن القوة لم تكن بالأكاذيب، سننتصر في حروبنا الإعلامية بصدقها والاستقامة والنزاهة، وهو ما نسعى جميعا كاكايدميين وممارسيين لتحقيقه"، بحسب تعبيرها.

ووضعت إدارة المؤتمر 6 أهداف رئيسية تضمنت التعرف على واقع صناعة الإعلام العربي في ظل البيئة التنافسية الرقمية، والتعرف على واقع تدفق المعلومات وإدارة المحتوى الإعلامي في المؤسسات في ظل التنافسية الرقمية، واستشراف الاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام وانعكاساتها على الإعلام العربي.

كما تشمل أهداف المؤتمر مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على البيئة الإعلامية والجمهور العربي والتعرف على تأثيرات حروب الأجيال في الإعلام العربي وأساليب التوعية بأدواتها واستشراف مستقيل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية وأخيرا التعرف على دور الإعلام العربي في الأمن القومي لمواجهة التطرف الفكري والشائعات والتجنيد الإليكتروني.

ومن المقرر أن تعقد حلقة نقاشية بعنوان "الشائعات والأخبار الزائفة في وسائل الإعلام وإدارة المزاج العام للجمهور، رؤى واقعية وحلول علمية"، ويدير الحلقة الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، ويشارك فيها الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة dmc.

كما يشارك في الحلقة النقاشية الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ووزير الإعلام المصري الأسبق، والدكتور محمد زين، أستاذ الصحافة وعميد المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، والدكتور عبدالرحيم درويش، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة نهى عاطف العبد، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والإعلامي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي والمدرب الدولي.

ويضم المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تتحدث الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتتناول الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فتناقش مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيرا الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام