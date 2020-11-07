أستاذ إعلام ببني سويف: نحتاج بث شائعات تعطي الأمل والتفاؤل

قال الدكتور عبدالرحيم درويش، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، إن الإنترنت غير حياة البشر كما غير التليفزيون حياة الناس، وظهرت مشكلات جعلت التليفزيون كبش الفداء الذي توجه إليه أصابع الاتهام، وانسلخ هذا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت ضربات قاسية لكل وسائل الإعلام التقليدية.

جاء ذلك في كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدت بعنوان "الشائعات والأخبار الزائفة في وسائل الإعلام وإدارة المزاج العام للجمهور، رؤى واقعية وحلول علمية"، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام جامعة بني سويف، وأدارها الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمستشار الإعلامي لجامعة القاهرة.

وأوضح أن القادم المرعب له مميزات وجوانب إيجابية، حيث صار كل فرد يستطيع التعبير عن رأيه فكل واحد من حقه أن يكون لديه حساب على فيس بوك، وأوضح أن هناك حاجة لشائعات الأمل والتفاؤل لرفع الروح المعنوية للشعوب، لا سيما لو كانت تستند لمعلومات، ولفت إلى أنه في بعض الدول العربية هناك وزارة للسعادة مثل الإمارات.

ويشارك في الحلقة النقاشية الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة dmc.

كما يشارك في الحلقة النقاشية الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ووزير الإعلام المصري الأسبق، والدكتور محمد زين، أستاذ الصحافة وعميد المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، والدكتور عبدالرحيم درويش، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة نهى عاطف العبد، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي والمدرب الدولي.

ويضم المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تتحدث الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتتناول الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فتناقش مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيرا الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام