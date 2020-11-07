جامعة بني سويف تكرم محمود مسلم ورموز الإعلام والفن

كرَّمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة dmc، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تعقده الكلية، اليوم، تحت عنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال، رؤى واقعية وحروب مستقبلية"، والذي يستمر لمدة يومين في دار الأوبرا المصرية.

وشملت قائمة المكرمين عددًا من أساتذة الإعلام ورموز الفن منهم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وكل من الدكتورة علي عجوة، والدكتورة ماجي الحلواني، والدكتور سامي عبدالعزيز، والدكتور حسن عماد مكاوي، عمداء كلية إعلام جامعة القاهرة السابقين، والدكتورة هويدا مصطفى عميد إعلام القاهرة، والدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور حمدي حسن، نائب رئيس جامعة مصر الدولية الاسبق، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الاعلام بالجامعة الحديثة ووزير الاعلام الأسبق.

كما ضمت قائمة المكرمين الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة والمستشار الإعلامي للجامعة، والدكتور محمد معوض عميد المعهد العالي للجزيرة سابقًا، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتسلم عنه الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون.

وكرَّمت الكلية أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعماد حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، ورفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، ومحمد حبيب مدير تحرير الأهرام، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي والمدرب الدولي، والدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأي العام، والدكتور شريف درويش رئيس قسم الصحافة بجامعة القاهرة، وحلمي محسب أستاذ عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، والفنانة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والسيناريست مجدي صابر.

وقال الدكتور سامي عبدالعزيز، في أثناء تكريمه، "هذه المؤتمرات تصيبني بالفرح والحزن، وحزني أننا نستجدي بكلمة توصيات، وأتمني أن تتسابق وسائل الإعلام لنشر نتاج العلم للباحثين وتصبح محور التطوير".

وانطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تنظمه كلية الإعلام بجامعة بني سويف بعنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال، رؤى واقعية وحروب مستقبلية" والذي يستمر لمدة يومين بدار الأوبرا المصرية.

ووضعت إدارة المؤتمر 6 أهداف رئيسية تضمنت التعرف على واقع صناعة الإعلام العربي في ظل البيئة التنافسية الرقمية، والتعرف على واقع تدفق المعلومات وإدارة المحتوى الإعلامي في المؤسسات في ظل التنافسية الرقمية، واستشراف الاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام وانعكاساتها على الإعلام العربي.

كما تشمل أهداف المؤتمر مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على البيئة الإعلامية والجمهور العربي والتعرف على تأثيرات حروب الأجيال في الإعلام العربي وأساليب التوعية بأدواتها واستشراف مستقيل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية وأخيرا التعرف على دور الإعلام العربي في الأمن القومي لمواجهة التطرف الفكري والشائعات والتجنيد الإليكتروني.

ومن المقرر أن تعقد حلقة نقاشية بعنوان "الشائعات والأخبار الزائفة في وسائل الإعلام وإدارة المزاج العام للجمهور، رؤى واقعية وحلول علمية"، ويدير الحلقة الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، ويشارك فيها الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة dmc.

كما يشارك في الحلقة النقاشية الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ووزير الإعلام المصري الأسبق، والدكتور محمد زين، أستاذ الصحافة وعميد المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، والدكتور عبدالرحيم درويش، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة نهى عاطف العبد، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والإعلامي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي والمدرب الدولي.

ويضم المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تتحدث الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتتناول الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فتناقش مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيرا الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام.