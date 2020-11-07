ري قنا عن تعيين "سيدة الدقهلية": المشكلة خاصة بالتأمينات

قال صبري مختار، وكيل وزارة الري في قنا والأقصر، إن المديرية بصدد إرسال خطاب غدًا الأحد إلى التأمينات الاجتماعية المركزية بالقاهرة، يفيد بعدم وجود أي دليل على تعيين سيدة تُدعى أسماء السيد الشحات، من محافظة الدقهلية، في مديرية الري بأرمنت بمحافظة الأقصر، منذ سنوات، وأن سجلات العاملين في المحافظتين خالية من هذا الاسم.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهدف من إرسال الخطاب إلى التأمينات هو شطب الرقم التأميني المسجلة عليه السيدة كونها موظفة، نتيجة خطأ في التسجيل لدى التأمينات، وحتى تتمكن من الحصول على معاش تكافل وكرامة المقرر لها باعتبارها لا تعمل.

وكشف "مختار" أنه منذ 3 أسابيع بعد ورود الشكوى، تم تكليف إدارة شئون العاملين بفحص أوراق ومسوغات التعيين ووحدة الحسابات في كل إدارة ري تابعة لنا ومنها أرمنت، وتبين أنه يوجد موظفة تحمل هذا الاسم منذ عدة أعوام.

وأكد أن جميع الاتهامات التي وُجهت للري بالاستيلاء على مرتب السيدة باطلة ولا أساس لها من الصحة، لأن هناك رقابة مالية تفحص سجلات وحسابات العاملين سنويًا، كما أن الوزارة دائمًا ما تطلب أسماء الموظفين بشكل دوري، مرجحًا أن يكون الخطأ من التأمينات ولا علاقة للري بالمشكلة.

كانت أسماء السيد الشحات، 32 سنة، ربة منزل من قرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أصيبت بصدمة، عندما ذهبت إلى مكتب التأمينات لتبحث سبب رفض طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة لطفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مرة تتقدم للحصول عليه دون سبب معلوم.

وذهب عبد الخالق السيد رزق، زوج أسماء، إلى مكتب التأمينات الحكومية من جديد، وقدم بيانات زوجته اسمها الخماسي، بحسب بطاقة الرقم القومي، ورقم بطاقتها، فوجدها متطابقة مع ما هو موجود على الكمبيوتر، إلا أنه تأكد أنها بيانات زوجته من تطابق اسم الأم، فاكتشف وجود التزوير في الأوراق الحكومية.

وحصل الزوج على نسخة من بيانات التأمينات "برنت" فوجد زوجته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسات ري أرمنت، بمحافظة قنا، ومؤمَّن عليها منذ 2 /1/ 2010، أي منذ 10 سنوات، وجرى تثبيتها في العمل بتاريخ 29 /10 /2015 أي منذ 5 سنوات.