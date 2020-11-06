محافظ الدقهلية: توفير كمامات للمواطنين قبل دخول اللجان الانتخابية

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية على المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لتأمين المقار الانتخابية، قائلًا: "لدينا 4.3 ملايين مواطن لديهم حق الانتخاب، ويتنافس 351 مرشحًا على المقاعد الفردية و17 مقعدًا تتنافس عليه قائمتان و1435 قاضيا، ونشكر وزارة العدل، وكلهم وصلوا في أماكنهم ولدينا 10 لجان عامة موزعة على 24 مركزا وقسم ولجان فرعية عددها 1426 لجنة فرعية".

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن المحافظة ستدفع بسيارات الإسعاف حول مقار اللجان والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، والمستشفيات على أعلى جاهزية، ومراكز العمليات على مستوى المحافظة ومستوى مراكز المدن مربوطة مع وزارة التنمية المحلية بشكل متواصل لتحديث المعلومات، كما جرى تعقيم كل مقار اللجان الانتخابية، مناشدًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات ومنح أصواتهم لمن يرون أنه يستحق من بين المرشحين.

وتابع: "وفرنا تندات لحماية المواطنين من الشمس والمطر وتوفير كمامات للمواطنين الذين ينسون الكمامات قبل الدخول إلى اللجان في حال نسيانها، كما ينظم مندوبو الوحدات المحلية دخول المواطنين إلى لجان الاقتراع، من أجل ضمان التباعد بين المواطنين.

بدوره، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة بها 1597 لجنة فرعية و8 لجان عامة ويتنافس 246 مرشحًا على 42 مقعدًا، وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على الناخبين والاطمئنان على وجود قوات الأمن والمستشارين باللجان الانتخابية ومحيطها.

وأضاف "غراب" أن غرفة عمليات المحافظة بها ممثلي كل الجهات مثل مديرية الأمن وممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، لتلقي أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث وتلقي كل الإحصائيات عن عدد المترديين لرفع التقارير عن نسبة الإقبال.