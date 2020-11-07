كورونا تظهر في عناوين كتب معرض الشارقة.. كابوس من الشرق الأقصى

لم تخل قائمة الإصدارات الجديدة للكثير من دور النشر المشاركة في الدورة 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الكتب التي تتحدث عن جائحة كورونا والتي تناولتها من زوايا مختلفة، منها ما يتعلق بطبيعة الوباء وكيفية انتشاره وسبل الوقاية منه، إلى جانب دوره في حجز حرية البشر من خلال التزام الحجر المنزلي.

ومن ضمن العناوين المعروضة كتاب بعنوان "فيروس كورونا المستجد الكابوس القادم من الشرق الأقصى" للمؤلفة الدكتورة نانسي عليان، الصادر عن دار أمجد للنشر والتوزيع في الأردن، ويتناول ماهية فيروس كورونا وجدلية انتقاله وانتشاره حول العالم بشكل غير مسبوق منذ قرن من الزمان، كما يعرض لأهم الوسائل والسلوكيات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة، وملامح التجربة الأردنية لمواجهة الفايروس.

وتقدم دار أمجد للنشر والتوزيع الأردنية كتاباً آخر حول فيروس كورونا تحت عنوان "الوقاية من جائحة كورونا العالمية بين التأصيل الشرعي والإعجاز الطبي" للمؤلفين الدكتور قتيبة فوزي جسام الراوي والدكتور حاتم عبد الله العيساوي، ويستعرض مفهوم النظام الوقائي الإسلامي من وباء كورونا وتوضيح التأصيل الشرعي الإسلامي للوقاية من الأوبئة عموماً.

وتعرض شركة ماهي للنشر والتوزيع في مصر خلال مشاركتها في المعرض كتابين عن فيروس كورونا الأول بعنوان "يومياتي وكورونا" للكاتبة المغربية عائشة بناني، سردت فيه الحالة النفسية والمعاناة التي شعرت بها خلال فترة الحجر المنزلي، ويضم الكتاب إضافة إلى ذلك خواطر لبعض الكتاب العرب المنتشرين في العالم حول تجربتهم الشخصية في فترة الحجر في البلدان التي يقيمون فيها.

أما الإصدار الثاني الذي تقدمه الشركة حول الفيروس فهو بعنوان "حرية في زمن الكورونا" للكاتبة العراقية سندس الشاوي، ويتناول معنى كبت الحرية غصباً عن الشخص بسبب الحجر المنزلي، والابتعاد عن كل مباهج الحياة.

وتضم قائمة الإصدارات الجديدة في دار "الآن ناشرون وموزعون" – الأردن، كتاباً يتناول ظواهر وتداعيات جائحة كورونا في 12 بلداً عربياً بمشاركة كتاب ومبدعين في هذه البلدان، حيث جاء الكتاب بعنوان "شهود من أهلها أحاديث الجائحة" وهو من إعداد وتحرير كل من سامر حيدر المجالي وسجود ضيف العناوسة، إذ قامت الدار بجمع 60 نصاً إبداعياً لكتاب عرب تؤرخ لزمن كورونا من خلال تناولهم هذه الجائحة كل من منظوره وبما يخص بلده.

وفي دار روافد اللبنانية يبرز كتاب حول الجائحة تحت عنوان "عالم ما بعد كورونا"، وهو عبارة عن تقرير استراتيجي صادر عن مركز رفد للاستشارات وتحليل السياسات، ويستعرض تحولات الصراع على المكانة العالمية في زمن ما بعد كورونا.