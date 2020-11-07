بالصور "الزراعة" تنظم 3 مدارس حقلية ارشادية لمحصول البنجر 

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تم تنفيذ ثلاثة مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر(معهد بحوث المحاصيل السكرية) فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية بالاشتراك مع المعمل المركزى لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية

وقال د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والارشاد ان المدارس تناولت أهم المعاملات الزراعية فى هذه المرحلة من عمر المحصول وتوعية المزارعيين باهمية تنفيذها وأشار إلى انه جاري تنفيذ حاولي 120 مدرسة حقلية ارشادية في جميع أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني على مستوى الجمهورية يشارك فيها جميع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد في الوزارة ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات.

وأضاف عبد العظيم أن هدف هذه المدراس هو التوعية في كل ما يخص مجالات الزراعة المختلفة من أجل زيادة الإنتاج وترشيد المياه وأيضا حل المشاكل التي تواجه المزراعيين على أرض الواقع