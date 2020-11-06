إنفوجراف.. حصاد وزارة الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وألقى العدد الأسبوعي الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة الغربية، حيث افتتح يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الإدارة البيطرية بكفر الزيات، ومركز ارشادي بطنطا، كما تفقدا مركزين لتجميع الألبان، ومصنع لإنتاج عجينة الياسمين، كما عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وبحث وزير الزراعة، أيضا مع سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة أوجه التعاون الزراعي بين البلدين، وخاصة الإنتاج الحيواني وإنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، كذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة أحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد، حيث يستهدف البروتوكول إنشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كل محافظات مصر، للتوسع في زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة، كما بحث، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية وتطبيقات المناخ، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المعنيين من الوزارتين.

وخلال ذات الأسبوع أيضا أعلنت الوزارة فتح السوق اليابانية أمام محاصيل الموالح المصرية بعد مفاوضات جادة استمرت على مدار العام الماضي، كذلك ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 4 مليون و532 ألف و745 طن من الحاصلات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

واعتمد مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ 576 مليون جنيه لـ 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو، كما نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ندوة علمية بعنوان "سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة"، في سبيل التوسع في حملات التوعية والإرشاد للمزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، بما يساهم في ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.

وأعلن قطاع الإرشاد الزراعي، الانتهاء من جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألف و733 فدانا، حيث بلغت كمية القش 2 مليون و46 ألف و721 طن، وبلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 851 ألف و796 طنا، وتم فرم 537 ألف و731 طن، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألف و644 فدان، وعمل 749 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم إنتاج 2397 طنا أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حصاد ما تم إنجازه من أنشطة، خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار 272 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل 151 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 95 محلية، 56 مستوردة، مع استمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وحملات التفتيش على صناعة الأعلاف وتداولها فضلاً عن إصدار 14 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتمكنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ضبط 163 طن و578 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، حيث تمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 783 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتهم، كما تم تحصين أكثر من 4.9 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية، ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن الحملة التي تم اطلاقها في 19 سبتمبر الماضي.

ونفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة التدريبية الثالثة تحت عنوان: "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية بعنوان "تأهيل حديثى التخرج لإفتتاح عيادات للحيوانات الأليفة" خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 بالمعمل الفرعى للمعهد ببنى سويف، استفاد منها 42 متدرب من حديثي التخرج في كليات الطب البيطري بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا.