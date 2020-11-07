الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت باللجان بعد فتحها فى مواعيدها

أعلن المستشارلاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية فى أول أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وذلك منذ الصباح الباكر فى التاسعة صباحا والتى تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وقال المستشار لاشين إبراهيم أن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة وصلوا إلى لجانهم وقاموا بفتحها فى مواعيدها المحددة، وبعد تحديد الحرم الانتخابى واتخاذ الإجراءات اللازمة تم السماح للناخبين بالتصويت فى التاسعة صباحا، وقد شهدت اللجان اقبال من المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

واكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة تتابع عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلقى اى شكوى حتى الآن من شأنها التأثير على النظام الانتخابي.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات التصويت.