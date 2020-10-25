الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت فى اليوم الثانى وتؤكد عدم رصد أى مخالفات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت فى اليوم الثانى والاخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، داخل 10240 لجنة فرعية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها فى المواعيد المحددة من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، حيث قام القضاة المشرفين على اللجان والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف قاضيا (أساسيا واحتياطيا) بفض الشمع الذى وضعه على باب اللجنة فى نهاية التصويت أمس، وتأكد من سلامة النوافذ وعدم العبث فى صناديق الاقتراع أو بالاوراق الانتخابية، وأثبت هذه الإجراءات فى محضر.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، انه تم فتح أبواب اللجان لاستقبال الناخبين الذين بدأوا يتوافدون وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه فى الساعة الثالثة عصرا من المقرر أن يتوقف التصويت مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها فى الساعة الرابعة عصرا، مؤكدا على أن الهيئة لم ترصد اى شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وان غرفت العمليات المشكلة بالهيئة تواصل استقبال استفسارات كافة أطراف العملية الانتخابية والرد عليها فى الحال.