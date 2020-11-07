قرى المرشحين "كلمة السر" في الخروج للتصويت بالدقهلية

شهدت قرى محافظة الدقهلية، معاقل المرشحين بانتخابات مجلس النواب، إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان بانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، وتوافد مئات الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، فيما خرج الأهالي في إحدى القرى في مسيرة، طافا شوارع القرية، حتى مقر اللجنة، تعبيراً عن تأييدهم لابن القرية المرشح بالانتخابات.

ونبه الأهالي على اختيار ابن البلد، وأي مرشح آخر، بالإضافة إلى أي قائمة من القائمين، وأكدوا أن كل واحد مسئول عن بيته وأهل شارعه في التأكد من خرجوه للانتخابات، فيما خرجت السيارات و"التكاتك" لنقل المواطنين من بيوتهم إلى مقار اللجان.

وخرجت مسيرة في قرية "بداوي"، دائرة مركز المنصورة، طافت شوارع القرية، وهي تردد الهتافات في مكبرات الصوت، تطالب المواطنين بالخروج للانتخابات، حيث يوجد بالقرية اثنان من المرشحين لعضوية مجلس النواب، كما خرجت مسيرة أخرى في "كفر البدماص"، بالمنصورة أيضاً، تهتف باسم أحد المرشحين من أبناء القرية.

وتوافد المئات في قرية "دميرة"، بدائرة مركز طلخا، للتصويت في الانتخابات، واصطف المواطنون في طوابير طويلة، في انتظار دورهم للتصويت، وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مدرسة "بلال بن رباح"، في "دميرة"، للادلاء بأصواتهم لوجود مرشح من قريتهم.

وأخذت قرية "تلبانة"، بدائرة مركز المنصورة، شكلاً خاصاً، نظراً لوجود نائبين ومرشح من أبناء القرية، ونشط أنصار المرشحين في إخراج أهالي القرية للتصويت قدر المستطاع، وجرى توفير "تكاتك" لنقل المواطنين إلى اللجان.

وخصص بعض الناخبين "تكاتك" مجانية للمواطنين لنقلهم إلى اللجان، بالإضافة إلى سيارات "ميكروباص"، لتشجيع المواطنين على الخروج والتوجه إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم إلى منازلهم.

ويتنافس في دائرة مركز المنصورة، الدائرة الثانية، 45 مرشحاً على مقعدين، من بينهم 3 نواب حاليين، و8 مرشحين ينتمون إلى أحزاب "مستقبل وطن"، وله مرشحان، و"المؤتمر"، و"الوفد الجديد"، و"الجيل الديمقراطي"، و"حماة الوطن"، و"العربي للعدل والمساوة"، و"النور"، بالإضافة إلى 37 مرشحاً مستقلاً، وتخوض المعركة مرشحة وحيدة في مواجهة 44 مرشحاً.

فيما تضم دائرة طلخا، مركزي طلخا ونبروه، ويتنافس فيها 46 مرشحاً، ومخصص لها مقعدان أيضاً، ومن بينهم 6 مرشحين يتنمون لأحزاب "الاتحاد"، و"مستقبل وطن"، و"المؤتمر"، و"حماة وطن"، و"الوفد الجديد"، بالإضافة إلى 40 مرشحاً مستقلاً، وبها 5 مرشحات سيدات، مقابل 41 مرشحاً من الرجال.

وتضم محافظة الدقهلية 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.