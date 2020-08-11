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نائب محافظ الدقهلية يتفقد لجان انتخابات الشيوخ ويوصي بمراعاة كبار السن

كتب:

سلمان إسماعيل
05:46 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
هيثم الشيخ

هيثم الشيخ

أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ فى جولة ميدانية تفقدية شملت عددا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمدينة المنصورة.

واستهدفت جولة نائب المحافظ الاطمئنان على سير العملية الانتخابية بلجان الانتخابات والتأكد من تنفيذ الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المحافظة المختلفة حرصا على انتظام سير العملية الانتخابية وسلامة المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم.

وتضمنت الجولة الميدانية لنائب المحافظ، عددا من اللجان الانتخابية، التقى خلالها نائب المحافظ، المستشارين والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وأوصى الشيخ بالتيسير على كبار السن خلال عملية التصويت.

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