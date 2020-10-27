تعليم الدقهلية تستعد لاستقبال لجان الانتخابات وتؤكد: نبتعد عن الدعاية

أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدم استخدام المدارس في الدعاية الانتخابية لأي حزب سياسي وعدم الخوض في الأمور السياسية التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية وعدم استقبال أي من المرشحين بالمدارس تحت أي مسمى للدعاية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع مديري الإدارات التعليمية للتأكيد على جاهزية المدارس المدرجة في لجان الانتخابات بحضور مديري الإدارات التعليمية ومديري عموم المديرية وحامد أبو العينين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، والدكتور محمود المغازي مدير المكتب الفني، ووليد محيي مدير إدارة الأمن.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من جاهزية المدارس المدرجة في لجان الانتخابات ومراعاة قدر الإمكان وجود جميع اللجان بالطابق الأرضي لمراعاة كبار السن والمعاقين تيسيرا على الناخبين والتأكد من تنظيف وتعقيم وتطهير اللجان مع تزويدها بكشافات الطوارئ لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربي والتنسيق مع رؤساء مجالس الأحياء والمدن لتذليل أي عقبات أثناء سير العملية الانتخابية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقال عبدالرؤوف إن تعليمات وزارة الصحة وصلت للجميع والتي طالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وزارة الصحة وما جاء في اجتماع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة، والتشديد بالالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وذكر أن التعليمات تؤكد على تجنب التجمعات الكبيرة سواء في الأفراح، المآتم، الأسواق، الأماكن العامة والمولات والمصالح الحكومية وغيرها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة ووسائل الموصلات العامة، وعدم المصافحة باليد مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو استخدام الكحول مع عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، والتأكيد على وجود بوسترات التوعية ضد فيروس كورونا في أماكن بارزة.

وعن العملية التعليمية طالب وكيل الوازرة بتفعيل ومتابعة مجموعات التقوية فنيا وماليا والتأكد من التوصيلات الإلكترونية والشبكات والإنترنت في المدارس مع ضرورة الإبلاغ عن أي مدرسة بها أعطال.