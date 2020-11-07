رئيس النواب: الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة
01:33 م | السبت 07 نوفمبر 2020
الدكتور علي عبدالعال
أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصوته اليوم السبت في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب في لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على كل مواطن أن يمارسه، وأضاف عقب الإدلاء بصوته: "كل ناخب يقيّم الأداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي وإما أن يقوم بتجديد الثقة به أو منحها لجديد".
وقال إن الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة، لافتًا إلى أهمية الإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية.
وشدد على أن الإجراءات الاحترازية مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق.
وأوضح أن العلاقة بين الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ" والنواب تقوم على التعاون والتنسيق، مضيفًا: "الغرفة الثانية عامل مساعد للنواب في صياغة التشريعات وتقر الضوابط المنصوص عليها في الدستور".
ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.
وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومَي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.