رئيس النواب: الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة

أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصوته اليوم السبت في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب في لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على كل مواطن أن يمارسه، وأضاف عقب الإدلاء بصوته: "كل ناخب يقيّم الأداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي وإما أن يقوم بتجديد الثقة به أو منحها لجديد".

وقال إن الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة، لافتًا إلى أهمية الإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية.

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق.

وأوضح أن العلاقة بين الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ" والنواب تقوم على التعاون والتنسيق، مضيفًا: "الغرفة الثانية عامل مساعد للنواب في صياغة التشريعات وتقر الضوابط المنصوص عليها في الدستور".

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومَي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.