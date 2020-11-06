التهديدات تقابل بعيون يقظة.. رسائل رئيس النواب في جلسة الأحد الماضي

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعدد من الرسائل خلال جلسته العامة بمجلس النواب الأحد الماضي.

وشملت هذه الرسائل:

- مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله، وبقوة ووعي شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

- الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها لتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

- التهديدات لأمن مصر القومي تُقابَل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.

- القيادة السياسية تضع نصب عينيها تطوير التعليم، ببناء مؤسسات ومنظمات تعليمية على أعلى مستوى تكنولوجي بمناهج على أحدث طراز تتماشي مع العصر الحالي.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان وغيرها من الجامعات الأهلية التي انضمت للخدمة، ما يؤكد أن قطاع التعليم يتصدر أولويات الدولة لكونه قاطرة التنمية، لافتا إلى أن المعلمين هم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على الإسهام الفعّال في بناء وتنمية وطنه.

- تدني رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة سينعكس على العملية التعليمية، "أثق في قدرة وزير التعليم على عدم ترك مثل هذه القضايا".

كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته الأحد الماضي، على عدد من مشروعات القوانين، ومن أبرزها الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

فيما أحال مشروع قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إلى مجلس الدولة لمراجعته.