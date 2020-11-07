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أسرة أحمد زكي بالشرقية تحيي ذكرى وفاة "هيثم".. ختم القرآن وتوزيع صدقات

كتب:

أحمد حسين صوان
02:21 م | السبت 07 نوفمبر 2020
هيثم أحمد زكي

هيثم أحمد زكي

أكدت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، أن الأسرة تُحيي الذكرى الأولى لوفاة "هيثم"، داخل منزل العائلة بالشرقية، اليوم.

وقالت "إيمان" لـ"الوطن" إن الأسرة تبدأ في استقبال الأهل والأقارب وقراءة القرآن الكريم كاملًا، وكذلك توزيع الصدقات على الفقراء، قائلة: "هو ده الخير اللي هيفيده".

وتابعت أن الأسرة وجهت تبرعات مالية إلى بعض المؤسسات الخيرية الأسبوع الماضي، كصدقة على روح هيثم أحمد زكي، لافتة إلى استعدادهم لزيارة قبره خلال الأيام القليلة المقبلة.

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