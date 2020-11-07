"مات في شبابه وحيد".. تامر مرسي يحيي ذكرى رحيل هيثم أحمد زكي

أحيا المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، والذي وافته المنية في عام 2019.

وكتب "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مات في شبابه وحيد.. النهاردة ذكري وفاة الراحل هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه"، مرفقًا صورة للفنان الراحل.

وحلت خلال أيام الذكرى السنوية الأولى لهيثم أحمد زكي، الذي توفى 7 نوفمبر 2019، وحيدا في منزله، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

هيثم أحمد زكي، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "كف القمر"، و"السبع وصايا"، و"دوران شبرا" و"كلبش".